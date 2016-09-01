酒駕開爆輪胎肇逃 警逮起獲槍彈刀械
23歲蕭姓男子日前酒駕車禍，還強行開著輪胎爆裂車子肇逃，不顧車輪鋁圈刮地爆出火花及嘎嘎大響的噪音，一路狂開到修配廠修車，被四分局警備隊警方盯上盤查，當場起獲手槍1支、子彈及武士刀2把，逮捕送辦。
警方調查，蕭男與友人在8月30日凌晨在KTV喝酒作樂，宿醉未醒就開車上路，在74號快速道路追撞前車，未下車處理，開車肇逃直奔友人在南屯區開設的汽車修配廠。
蕭男車輛因車輛撞擊，前保險桿掉落、右前輪爆裂只剩鋼圈，肇逃時車子一路發出嘎嘎巨大噪音、鋼圈觸地也引起火花，警方發現一路跟隨到修車廠進行攔查。
滿身酒氣的蕭男，緊抓包包不放，反抗盤查遭警壓制，蕭男酒測值為0.44MG/L，警方在包包及車內共起獲手槍1支、子彈10發及武士刀2把，依觸犯公共危險罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
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(中時)
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