中華隊迎戰香港 方喬澤先發

中華隊推方喬澤掛帥迎戰香港。（葉姵妤攝）

中華隊1日於亞洲青棒錦標賽預賽最後一戰交手香港隊，預期也將能輕鬆過關，中華隊教練排出來自高苑工商的方喬澤先發，首戰對上印尼登板的4名投手可能都會輪番上陣。

首戰中華隊以陽尚衛、李岳霖、方喬澤及王泓逸4名投手封鎖印尼隊，5局提前以20比0扣倒對手，預賽第3場對上香港隊之戰，4名投手預計都會再上場，僅出場順序會有所調動，游擊手劉致榮也可能登板小試身手，先發由方喬澤擔任。

方喬澤首戰中繼1局，用10球投出3上3下，送出1K，但他自認身體有些緊繃，表現還未發揮水準。曾在2013年代表中華隊參與小馬聯盟青少棒錦標賽，這次是方喬澤在青棒階段首度披上中華隊球衣，他笑說：「這次是在台灣打，感覺比較不一樣，不會緊張，平常心就好。」

雖然面對上實力有些落差的香港隊，中華隊總教練蔡明堂提到，還是要全力打好這場比賽，「這場要打好，是為了應付明天(對戰韓國)的比賽。」

(中時電子報)