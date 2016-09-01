雙北擴大聯合學幼童車稽查 保障幼童安全

新北市學幼童車聯合稽查小組1日與台北市合作，在雙北邊境擴大聯合稽查，發現2台違規車輛，當場裁罰。（葉德正翻攝）

中小學現已開學，業者利用學幼童車違規載送事件也越來越多，新北市學幼童車聯合稽查小組1日與台北市合作，在雙北邊境擴大聯合稽查，攔檢11輛車，發現1輛幼童車載送7歲以上國小學童及1輛補習班車未核備，當場遭教育局開罰3000元與6000元。

幼教科長李幼安表示，這2輛遭攔查的違規車輛，都是出現在淡水竹圍國小周遭，其中一台是安親班業者以幼童車載送七歲以上小學生，眾人將車攔下後，發現上頭有7名小學生，攔查過程駕駛相當配合，當場開罰3000元；另輛則是未報備補習班車輛，當場開罰6000元。

教育局呼籲，家長應檢視孩子所乘坐的車輛是否有違規，並提醒業者加強車輛管理，教育局也會持續稽查，為學幼童乘車安全把關。

(中時)