苗栗客運司機猝死 原因待釐清
一班苗栗客運班車1日下午行經苗栗市中正路時故障，57歲蘇姓駕駛通報公司調派技師到場檢修過程中，竟突然不支倒地，緊急送醫仍告不治。
苗栗縣消防局昨下午2時許獲報，有名苗栗客運司機在苗栗市中正路彰化銀行前十字路口倒地不起，隨即派遣人車前往，救護人員抵達現場時，已有店家熱心人士幫患者CPR，隨即以AED施以電擊，並急送往苗栗大千醫院急救。但當時失去生命跡象的蘇姓司機，搶救半小時後仍告不治。
目擊民眾表示，蘇男疑因車輛故障暫停在十字路口，等苗栗客運修車技師到場維修，兩人一起把車推到路旁，但沒多久蘇男卻突然不支倒地。
趕抵醫院了解的苗栗站副站長曾威豪說，蘇男是公司新進員工，到職約半年，休假、出勤都很正常，最近這段時間也沒聽說身體有任何異狀，為何發生這種狀況，也感到詫異。
蘇男兒子聞噩耗趕到醫院，紅著眼眶等候母親到場。他說，父親曾是大陸台商，多年前帶著全家到大陸經營羊毛衫工廠，返國後擔任客運駕駛。父親雖有高血壓病史，但都有吃藥控制。
蘇男主要負責駕駛「高鐵─灣瓦」與「外埔─苗栗」2條路線，今天是開5815「高鐵─灣瓦」線巴士，途中車輛故障通報公司派員檢修，卻在等待期間倒地猝死，死因待檢警進一步釐清。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。