苗栗客運司機猝死 原因待釐清

苗栗客運班車蘇姓司機，途中遇故障等候檢修，卻意外猝死。（陳慶居攝）

一班苗栗客運班車1日下午行經苗栗市中正路時故障，57歲蘇姓駕駛通報公司調派技師到場檢修過程中，竟突然不支倒地，緊急送醫仍告不治。

苗栗縣消防局昨下午2時許獲報，有名苗栗客運司機在苗栗市中正路彰化銀行前十字路口倒地不起，隨即派遣人車前往，救護人員抵達現場時，已有店家熱心人士幫患者CPR，隨即以AED施以電擊，並急送往苗栗大千醫院急救。但當時失去生命跡象的蘇姓司機，搶救半小時後仍告不治。

目擊民眾表示，蘇男疑因車輛故障暫停在十字路口，等苗栗客運修車技師到場維修，兩人一起把車推到路旁，但沒多久蘇男卻突然不支倒地。

趕抵醫院了解的苗栗站副站長曾威豪說，蘇男是公司新進員工，到職約半年，休假、出勤都很正常，最近這段時間也沒聽說身體有任何異狀，為何發生這種狀況，也感到詫異。

蘇男兒子聞噩耗趕到醫院，紅著眼眶等候母親到場。他說，父親曾是大陸台商，多年前帶著全家到大陸經營羊毛衫工廠，返國後擔任客運駕駛。父親雖有高血壓病史，但都有吃藥控制。

蘇男主要負責駕駛「高鐵─灣瓦」與「外埔─苗栗」2條路線，今天是開5815「高鐵─灣瓦」線巴士，途中車輛故障通報公司派員檢修，卻在等待期間倒地猝死，死因待檢警進一步釐清。

(中時)