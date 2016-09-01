任一軍投手教練 廖剛池與投手多做溝通

中信兄弟昨做出教練團異動，廖剛池從二軍牛棚教練，來到一軍擔任投手教練。（周鎮宇攝）

中信兄弟昨宣布教練團異動，將原本二軍的牛棚教練廖剛池，調往一軍擔任投手教練，廖剛池說，這個時間點上到一軍，自己就是努力凝聚投手群氣勢，幫助球隊贏球。

中信兄弟今年兩度調換投手教練群，不過投手群自責分率至今6.40，4隊墊底，廖剛池季初原本是一軍牛棚教練，6月轉到二軍，此次回到一軍擔任投手教練，廖剛池表示，不管是球、好球帶還是投手的控球，每一項原因都環環相扣，導致今年各隊投手群自責分率都飆高，自己會與投手群多做溝通。

對於目前的陣中投手陣容，廖剛池回應，因為賽事也進行到下半季一半，未來投手陣容不會變動太大，就是努力多做溝通，然後加強投手調度，幫助球隊贏得比賽。

(中時電子報)