全國議長副議長聯誼會 聲援93軍公教遊行
聲援93軍公教遊行。105年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會今日在嘉義市舉行，通過嘉義市議長蕭淑麗所提臨時動議案，呼籲中央政府以包容、理性的態度處理93軍公教勞團大遊行，各界共同關心重視這個議題。
議長蕭淑麗表示，全國軍公教勞團體將於9月3日發動10萬人到總統府前集會遊行，是台灣社會運動史上第1次軍公教勞站在一起的大規模抗爭，恐帶來不安及對立，在9月3日大遊行的前夕，全國各地議長、副議長們呼籲中央政府及軍公教勞的雙方與社會各界共同關心及重視此議題。
蕭淑麗表示，中央政府要以包容、理性的態度，處理此一合法申請的集會遊行，對他們訴求的年金改革應考量信賴保護原則、注重世代及行業正義，建構一套合法合理公平的退休年金機制。
會中針對高雄市及基隆市議會提案「調高地方立法機關正、副首長出國考察費」、南投縣議提案「因賄選所提當選無效訴訟時間延至刑事一審判決有罪後30天內實施」等議案，台東饒慶鈴、南投縣何勝豐等議長，與內政部司長林清淇展開攻防戰。
(中時)
關鍵字：93軍公教遊行
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