北京青年藝術展 台作品吸睛
2016年度「青年藝術100」展近日在北京開幕，臺灣演出者作品吸精，AEM Studio聯手演出，精緻營造音樂及藝術跨界氛圍。
8月27日至8月29日為期三天的亞洲最大青年當代藝術展，2016年度「青年藝術100」北京啟動展於8月27日下午三點在全國農業展覽館開幕， 全方位多元化呈現國內外當代青年藝術的多重生態，來自時尚、金融、科技、公益、音樂、電影等行業領域的三千余位藏家、演出者、策展人、媒體人、畫廊主等彙聚農展館，開啟2016年度「青年藝術100」北京啟動展的盛宴。
其中臺灣青年演出者陳昶志的紙上鉛筆作品《cz.01-3》,《cz.04-5》,《cz.05-3》于現場大放異彩，吸引眾多參觀者目光。 作品從一種最源初的書寫性繪畫，邁向當代普羅大眾日常生活中的影像世界語言。
另外一位臺灣演出者林芷帆的作品《∞，-》，創作來源由自身所承受的失落感起首，藉由禪定及文獻閱讀的引導，完成創作儀式的行進。 在文獻方面，整合了心理、宗教、生死、存在等相關資料，並於不斷閱讀思考的過程中探尋存在的真理；在禪定方面，則試圖引導自我，內化自身的經歷、想法，從中深刻體會真理所帶來的愉悅。
(旺報)
關鍵字：青年藝術100、AEM Studio
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