周進升吳芳如 獲廣播金鐘特別貢獻獎
第51屆廣播金鐘獎今天公布入圍名單，「特別貢獻獎」主任委員余光也宣布，由「放送頭」周進升、吳芳如兩人共同獲得特別貢獻獎。
2016年廣播金鐘獎今天下午在三立電視台舉行入圍記者會，文化部次長丁曉菁也出席。她表示，廣播是神奇有魅力的媒體，以前會在睡前、唸書的時候聽廣播，直到現在，廣播還是她得知最新訊息和新歌的管道。
今年共計有791件作品報名參加廣播金鐘獎，相較去年增加71件，今年廣播金鐘獎評審委員由李蝶菲擔任主任委員，「特別貢獻獎」主任委員則由余光擔任。
余光今天也到場宣布今年的特別貢獻獎有兩位得主，由「放送頭」周進升、吳芳如兩位獲獎，兩位所獲得的票數皆相等。
廣播金鐘獎入圍名單如下，「流行音樂節目獎」有台北流行廣播「音樂123」、教育廣播電台「拍律遊樂園」、太陽廣播電台「音樂哈瓦那」等；「教育文化節目獎」有台北勞工教育電台「方祖涵的運動筆記」、教育廣播電台「自然筆記」、台北廣播電台「台灣故事島」等。
「綜合節目獎」入圍包括中央廣播電台「央廣下午茶」、教育廣播電台「自然有意思」、警察廣播電台「到底想幹嘛」等；「流行音樂節目主持人獎」有台北流行廣播「音樂123」丹尼（呂理傑）、台灣全民廣播電台「音樂五四三」馬世芳、教育廣播電台「拍律遊樂園」袁永興等。
第51屆廣播金鐘獎頒獎典禮，10月1日晚上7時在台北國父紀念館舉行。1050901
(中央社)
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