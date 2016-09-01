馬國特使訪台 參訪雲林綠能園區

馬來西亞首相特使張慶信今天率領訪問團來台，參訪雲林綠能園區、畜牧產業及農產加工業，尋求合作的機會；晚間由縣長李進勇設宴款待。

李進勇表示，日前率團參訪馬來西亞，馬國隨即派特使團參訪雲林，雙方已建立良好溝通管道，期待台灣的南向政策能在馬國開花結果，合作愉快。

他說，台灣政府推動南向政策，馬國是東南亞最重要的經濟體，尤其馬國有很多華人，台灣也是馬國學生留學首選，雙方在沒有語言的隔閡下，一定能合作愉快。

張慶信則指出，馬國人非常瞭解台灣的流行文化，許多台灣耳熟能詳的歌手，如巫啟賢、梁靜如、張棟樑、光良、品冠、李心潔等都來自馬來西亞，馬國政府也非常期待台灣的南向政策，為雙方帶來經濟成長，互惠互利。

李進勇表示，他要特別感謝雲林台西出身的的馬國拿督、也是現任馬來西亞台商總會名譽總會長的丁重誠。丁重誠在馬國經商有成，積極建構台、馬雙邊交流，透過他的牽線，期待台灣的南向政策能在馬國開花結果。

張慶信今天與馬國Soon Hup運輸企業執行董事翁榮華、Golden Wood企業主席吳榮耀、Kijo企業行董事吳孝杰、KD木業集團執行董事林嘉平等人赴雲林參訪；明天將赴口湖參訪台灣鯛魚產業。1050901

(中央社)