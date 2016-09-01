因對手賄選遞補 高市議員也被判當選無效

我要評比

高雄巿議員蘇炎城去年12月因對手楊見福賄選被判當選無效遞補，後來也被控賄選，被高雄地方法院判當選無效，全案仍可上訴。

蘇炎城遭對手徐榮延指控2014年底高市議員選舉時涉嫌賄選，並提起當選無效之訴，高雄地院審理後認定蘇炎城樁腳涉在競選總部成立時，幫忙發放新台幣300元走路工，影響選舉，判蘇炎城當選無效。1050901

(中央社)