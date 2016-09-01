YouBike暫停營運 竹市府擬依約罰款

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新竹市政府交通處今天表示，竹市YouBike因廠商系統發生暫時性異常，一度造成暫停營運，昨天深夜已恢復正常，但市府擬依約祭出罰款。

微笑單車表示，Youbike因系統異常暫停營運，經查因執行中彰地區系統更新工作，導致全台系統異常，場站無法與中控系統連接，需派人重新更新場站程式後，才能重新營運。

竹市府交通處表示，將依契約規定辦理，並積極督促微笑單車公司以最短的時間恢復系統營運，維護市民權益。

交通處指出，截止昨天晚間11時30分左右，新竹市所有站點已恢復正常營運，不過由於YouBike一度暫停營運，恐導致市民不便，市府擬依約祭出罰款，並要求微笑單車提出檢討報告，同時也持續了解運作情形，保障市民騎乘權益。1050901

(中央社)