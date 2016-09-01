高雄》奧運團教練 排除感染茲卡病毒

中華奧運代表團外籍教練因發燒、腹瀉等症狀，昨天被通報為感染茲卡疑似個案，高雄市衛生局今天表示，經採血檢驗已排除感染茲卡病毒。

衛生局表示，這位32歲外籍教練，目前住在左營，7月底隨奧運團隊前往巴西，8月26日返國，於8月28日開始出現發燒、腹瀉等症狀，8月31日就醫後由醫院通報為茲卡病毒感染症及登革熱疑似個案，目前仍住院治療中，經採血檢驗已排除感染茲卡病毒。

衛生局說，另2名疑似個案分別為由柬埔寨返國的前鎮區42歲男性，及由新加坡返國的左營區14歲男性，經採血檢驗後也已初步排除感染茲卡病毒，但高度疑似感染登革熱，市府已在個案住家及其活動地點周邊進行孳生源清除及戶外噴藥工作。

(中時)