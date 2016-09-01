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紳士們注意 CHANEL首款男表登台開賣啦

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紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦。（圖／取自CHANEL YouTube影音頻道）
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紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
CHANEL MONSIEUR de CHANEL終於登台開賣。(CHANEL提供)
紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
CHANEL MONSIEUR de CHANEL耗時多年，從時標、印記到逆跳、瞬跳功能都極為講究。(CHANEL提供)
紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
CHANEL招牌獅子印記在MONSIEUR de CHANEL表冠與表扣都可見蹤影。(CHANEL提供)
紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
MONSIEUR de CHANEL展現CHANEL進軍男表市場的企圖心。(CHANEL提供)
紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
MONSIEUR de CHANEL腕表首波Beige米色金款與白K金款各推出限量150只，Beige米色金款113萬6000元、白K金款119萬元。(CHANEL提供)
紳士們請注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
MONSIEUR de CHANEL腕表搭載自製研發由170個零組件組成的Calibre 1機芯。(CHANEL提供)

來了來了！時尚迷自今年3月中在瑞士巴塞爾珠寶鐘表展開始引頸期盼的CHANEL首款男表MONSIEUR de CHANEL，終於在台開賣了，搭載品牌為腕表自製的Calibre 1自製手上鍊機芯，搭配逆跳分鐘與瞬跳功能，從內在到外在，完全為品味男士量身打造，所以不要再說CHANEL重女輕男了！

MONSIEUR本就是男士、紳士之意，因此為首款男表MONSIEUR de CHANEL，CHANEL耗時15年，自2011年就成立8人小組專攻男表製作領域，並自製研發由170個零組件組成的Calibre 1機芯，而這只表，也終於在今年3月於巴塞爾表展亮相，40mm表徑，2組環形鏤空表橋讓機芯轉動奧秘一覽無遺，品牌為修正一般具逆跳功能腕表可能因角度達180度容易導致指針斷裂的缺陷，將角度拉大至240度，讓指針逆跳有緩衝空間，而這只表也搭載雙發條盒，讓動力儲存達3天。

當然，CHANEL招牌標誌也藏於其中，常見於珠寶、服裝設計的獅子圖騰巧妙融入表冠與表扣，成為招牌印記，為了此表，品牌更自創時標字型，透明表背也具飾邊，而6點鐘八角形可雙效調教小時的視窗，都讓這只MONSIEUR de CHANEL展現品牌跨足紳士領域的極致。

只是，原本該於6月全球開賣的時程，因產製讓表迷多等候了3個月，到如今9月終於抵台，MONSIEUR de CHANEL腕表首波Beige米色金款與白K金款各推出限量150只，Beige米色金款113萬6000元、白K金款119萬元。

(中時)

關鍵字：CHANEL男表機芯腕表
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