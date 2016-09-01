紳士們注意 CHANEL首款男表登台開賣啦
來了來了！時尚迷自今年3月中在瑞士巴塞爾珠寶鐘表展開始引頸期盼的CHANEL首款男表MONSIEUR de CHANEL，終於在台開賣了，搭載品牌為腕表自製的Calibre 1自製手上鍊機芯，搭配逆跳分鐘與瞬跳功能，從內在到外在，完全為品味男士量身打造，所以不要再說CHANEL重女輕男了！
MONSIEUR本就是男士、紳士之意，因此為首款男表MONSIEUR de CHANEL，CHANEL耗時15年，自2011年就成立8人小組專攻男表製作領域，並自製研發由170個零組件組成的Calibre 1機芯，而這只表，也終於在今年3月於巴塞爾表展亮相，40mm表徑，2組環形鏤空表橋讓機芯轉動奧秘一覽無遺，品牌為修正一般具逆跳功能腕表可能因角度達180度容易導致指針斷裂的缺陷，將角度拉大至240度，讓指針逆跳有緩衝空間，而這只表也搭載雙發條盒，讓動力儲存達3天。
當然，CHANEL招牌標誌也藏於其中，常見於珠寶、服裝設計的獅子圖騰巧妙融入表冠與表扣，成為招牌印記，為了此表，品牌更自創時標字型，透明表背也具飾邊，而6點鐘八角形可雙效調教小時的視窗，都讓這只MONSIEUR de CHANEL展現品牌跨足紳士領域的極致。
只是，原本該於6月全球開賣的時程，因產製讓表迷多等候了3個月，到如今9月終於抵台，MONSIEUR de CHANEL腕表首波Beige米色金款與白K金款各推出限量150只，Beige米色金款113萬6000元、白K金款119萬元。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。