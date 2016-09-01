台北好時尚9月開跑 接力秀最新時尚
「台北好時尚」系列活動將於九月開跑！台北市商業處處長蔡宗雄表示，為協助許多為理想堅持及打拚的設計師，商業處辦理「台北好時尚」系列活動已邁入第4年，藉以發掘國內優秀時尚人才，讓優秀設計師被國際大眾發現與認識。今年9月更將透過經典時尚快閃秀、動態時尚秀及女子美容美髮造型競賽等系列活動接力show時尚，讓民眾更貼近流行趨勢，感受城市時尚氛圍。
包括「2016臺北TOP時裝設計大賞」將於9月19日於國立台灣博物館盛大舉行，以「武動時尚」為主題，10位頂尖設計師透過創意與巧思展現服裝力與美。當天同時邀請歷屆焦點設計師莊承華、吳日云及高勝忠進行新品發表秀，詮釋叛逆的優雅、原創印花、幾何線條等新一季時尚流行趨勢，千萬不要錯過。
「2016第三屆台北時尚美容節－我型我塑風格台北」造型競賽將接續展開，9月24日總決賽將於西門徒步區舉行，分為「藝術造型類」、「創意晚宴類」、「都會龐克類」三大主題，各組入圍者與模特兒總計動員數百名人力，預估當日將湧入萬人參觀。活動日做競賽主題裝扮、預測冠軍者有機會可獲得精美好禮，還有機會摸彩抽中大獎，憑發票提供義剪、芳療舒壓，各大會員店家亦推出聯合優惠回饋民眾。
「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團9月也將展開時尚專屬活動，第一波將徵求民眾分享最時尚穿搭造型，有機會獲得設計師商品購物金及動態秀門票；第二波於9月11日將號召民眾於捷運沿線捕捉瑪麗蓮夢露等經典人物倩影，有機會抽中頭戴式時尚耳機。
活動相關訊息請至「台北好時尚」活動官網及「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團查詢。
(中時)
關鍵字：台北好時尚
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