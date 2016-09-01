合唱無設限 台北室內合唱團「破繭」而出
2013年台北室內合唱團推出「合唱無設限VI：無」音樂會，以人一生起於「無」、行於「有」，又終悟於「無」的哲思發想貫穿全場，2014年作品獲台新藝術獎入圍肯定，今年該製做將重新推出，以9首前衛人聲作品，結合影像、電子聲響及舞台光影設計，串起一段生命輪迴不息的故事。
台北室內合唱團藝術總監陳雲紅表示，這場音樂會可以說是台北室內合唱團十年來的創新作品精華，「我們希望從各種方向實驗，如何突破人聲的既有框架，同時也超越既有的時空概念，讓合唱更有表現力。」
台北室內合唱團至今成立24年，曾經獲得義大利第42屆Seghizzi國際合唱大賽民謠組第一名、德國第四屆布拉姆斯（J. Brahms）國際合唱大賽藝術組金牌以及民謠組金牌以及匈牙利第22屆巴爾托克國際合唱大賽室內組第一名與大賽總冠軍，至今已贏得15座國際合唱大賽大獎。
這次演出曲目包括用人聲模擬電子音樂的〈無形咒〉，〈鑼鼓運動〉以西方當代思維重組中國鑼鼓經；全新創作的〈山之語〉則模擬山村居民的身體記憶，〈影子‧戲歌〉則打破舞台，讓演唱者與觀眾在不受限的空間中相互聆聽。
2016「合唱無設限9 ─破繭」音樂會將於9月3日舉行，由陳雲紅指揮台北室內合唱團演出，地點在台北國家音樂廳，晚上7點在音樂廳一樓大廳將有劉馬利導聆。
(中時)
關鍵字：台北室內合唱團
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