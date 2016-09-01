中秋佳節到 金門邀遊客博狀元
金門縣一年一度中秋博狀元活動1日登場，尚義機場、水頭碼頭和金酒公司設有攤位讓旅客體驗；金門旅行公會也在莒光湖畔，席開20桌邀請兩岸遊客一起開博，揭開中秋博餅序幕。
中秋博狀元餅是金門特有的中秋佳節應景的民俗娛樂活動，已有300多年歷史。相傳明鄭時期的大將洪旭，為了紓解軍中士兵駐防外地的鄉愁，讓士兵博餅娛樂；隨著洪旭駐防各地，大陸閩南地區到現在仍流傳這項習俗。
金酒公司今年擴大宣傳金門這項特有的民俗文化活動，今天起到18日在金門3個門市舉辦「金酒博狀元」促銷活動。
此外，金門旅行商業公會下午也在莒光湖畔，席開20桌，邀請來金旅遊的台灣和大陸旅客200人，不分男女老少一起博餅PK。多數旅客都是首次體驗，覺得十分有趣。1050901
(中央社)
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