國道收費員補貼 政院擬最遲春節前撥款
行政院今天送到立法院的施政報告指出，規劃國道收費員專案補貼方案，預計最遲農曆過年前（106年1月26日）撥款，讓每一位收費員可以安心過年。
協助交通部處理國道收費員安置問題，行政院在送到立法院的施政報告指出，規劃符合情理法的國道收費員專案補貼方案，將成立工作小組，做好公平分配機制，符合公平、合理、合法等原則，由政府與遠通企業共同承擔社會責任。
報告指出，專案補貼方案的執行，預計規劃在105年底完成審查給付收費員補貼費用，最遲農曆過年前（106年1月26日）撥款，讓每一位收費員可以安心過年。
報告表示，政府推動國道收費改為電子收費，遭大量解僱的947名收費員，因多屬中高齡的女性勞動者，且長期從事收費業務，未有機會培養符合新職位的專業技能，因此面對因政策轉換而使勞工有就業困難的特殊個案情形，政府當應承擔部分照顧勞工的責任。1050901
(中央社)
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