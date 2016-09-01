和楊冪分天送女兒上學 劉愷威再自曝不和家人過中秋

楊冪與劉愷威聚少離多，就連接送女兒上下學都輪流，現在連中秋節都不一起過，再次讓婚邊傳言甚囂塵上。（圖／取材自微博、明報）

大陸女星楊冪2013年和相戀1年半的男友、香港演員劉愷威結婚，隔年6月生下女兒小糯米，結婚不過2年，外界卻屢傳2人婚姻觸礁，不過卻都遭到駁斥，只是2人近來聚少離多似乎已是事實，不僅開學夫妻倆「輪流分天」送小糯米上學，現在劉愷威甚至自曝中秋節要在工作中度過，也沒有打算和家人提前慶祝。

近來正逢開學日，不少藝人家長即使工作再忙，都會抽空送子女上學，上月30日楊冪也被拍到在婆婆陪同下，帶著小糯米前往香港維多利亞幼稚園上學和接放學，而在隔天這個任務則落在劉愷威身上，當小糯米在校門前準備噴酒精消毒雙手時，突然站不穩跌倒在地，聽見女兒哭聲的劉愷威立刻上前查看，並抱起女兒直接送進學校。

據港媒報導，劉愷威被問到是否和楊冪商量好「輪流分天」送小糯米上學時，選擇迴避不做出正面回應，僅說如果有時間會「盡量抽時間陪女兒上學」，此外，對於俗語說「月圓人團圓」的中秋佳節，劉愷威似乎沒打算和家人一同慶祝，反而自曝會在工作中度過，也不會提前過節，種種跡象再度讓網友懷疑2人婚姻真的出問題，現在僅是怕影響到女兒而撐著而已。

(中時電子報)