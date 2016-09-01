高雄廣播節 郭強生、馬世芳暢談廣播的浪漫

喚起真心聆聽的歲月，高雄市政府新聞局今年首度舉辦「2016高雄廣播節」，邀集大高雄地區14家廣播電臺共襄盛舉。首場活動-廣播名人講座，將在9/3、9/11率先登場，透過文學家郭強生與音樂評論家馬世芳與廣播的浪漫相遇，帶領大家一起共享廣播的美好。

「2016高雄廣播節」內容趣味多樣，除有廣播名人講座，還有網路票選、大會師攤位參展、DJ透明廣播SHOW、以及廣播明日之星的選拔等等，精彩可期。打頭陣的名人講座，在高雄文學館舉辦，9月3日由郭強生教授主講「我的文學居酒屋」，他將分享與作家對談文學作品及聲音與音樂結合的心靈盛宴，歡迎來聆聽「當文學與廣播相遇，當廣播成為文學居酒屋」的恣意暢快；9月11日馬世芳主講「時代的歌，土地的歌」，他將回顧並剖析台灣流行音樂的發展脈絡及蛻變。

郭強生教授台大外文系畢業，美國紐約大學戲劇博士，國立東華大學英美語文學系教授。為華文世界少見學貫中西、創作全方位的文化人，至今出版文學創作20餘部。郭教授說，他的嚴重文青時期是在高中時代，高中便於「聯副」發表小說進入文壇，22歲出版第一本短篇小說集《作伴》。留美期間又陸續獲得時報文學獎戲劇首獎與文建會劇本創作首獎。2000年結束美國教職返台，近年作品並多次被選入「年度散文選」、「年度小說選」。2011年開始主持廣播節目「文學居酒屋」，曾獲兩項廣播金鐘獎入圍肯定。2012長篇小說《惑鄉之人》、與2015散文《何不認真來悲傷》兩度榮獲文化部金鼎獎。

馬世芳是文學家也是廣播人，接觸文學與廣播比一般人早得多，曾有主持人問他：「你家的藏書應該不比誠品差吧？」馬世芳：「的確如此。」從小在書香環境中成長，台灣大學中文系畢業後一直在文學與廣播領域精進，現任News98電台《音樂五四三》節目主持人。1999年創辦音樂社群網站《五四三音樂站》，並跨足獨立音樂製作與發行，代表作包括陳珊妮《後來我們都哭了》、拜金小姐專輯、天水樂集專輯復刻版等，曾獲金曲獎和華語音樂傳媒大獎等肯定。出版散文輯《地下鄉愁藍調》、《昨日書》、《耳朵借我》、《歌物件》等作品，曾獲聯合報「讀書人年度最佳書獎」、中國時報「開卷好書獎」及提名金鼎獎「最佳文學語文類圖書獎」。2014年《音樂五四三》獲第49屆金鐘獎廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目獎」。2015年，《音樂五四三》獲第50屆金鐘獎廣播金鐘獎「最佳流行音樂節目獎」、「最佳流行音樂節目主持人獎」。

9月3日郭強生教授「我的文學居酒屋」亦將剪輯於高雄廣播電臺9月11日下午2時至4時「名人開講」節目中播出，收聽頻率FM94.3，另外手機也可以連結高雄廣播電臺官網或下載APP收聽。

(中時)