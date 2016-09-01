薩克斯風大師查爾斯 首度訪台
78歲薩克斯風大師查爾斯．洛依德（Charles Lloyd）首度訪台，2日將在台北國家音樂廳演出。洛依德去年獲得國家藝術基金會爵士大師獎（NEA Jazz Masters）肯定，這也是美國爵士樂音樂家的最高榮譽。
洛依德1938年出生於美國田納西州曼菲斯，小時候很喜歡唱歌，希望成為一位歌手，但是歌聲不太好，「九歲時意外聽見薩克斯風的聲音，非常浪漫，音色唱出我的心聲，我想，我就要學這個樂器。」但是母親很不喜歡，還常常想要把薩克斯風拿走，「我還會躲在浴缸裡練習。」
1960年洛依德從南加大音樂系畢業，開始從事演奏，他的第一張專輯《森林之花》消料超過百萬張，被視為美國戰後嬰兒潮的音樂代表。至今洛依德依舊活躍於舞台，始終保持前衛創作精神，無論是否來自不同風格的音樂元素，他均能信手拈來而自成一格，屢屢開創出不同的音樂風貌。
現在查爾斯．洛依德帶領著年輕一輩的音樂家包括傑出鼓手艾瑞克．哈藍、鋼琴家傑洛．克雷頓、低音提琴魯本．羅傑斯訪台，透過不同世代的樂手互相低盪出音樂的火花，「很開心能與我的團員將一起把好的音樂帶給台灣觀眾。」
(中時)
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