9月桶裝瓦斯每公斤漲0.4元 家用天然氣不變

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中油宣布，9月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）及工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲0.4元，車用液化石油氣每公升調漲0.2元，至於國內天然氣價格進口氣源成本尚稱穩定，則不予調整。

中油表示，由於液化石油氣國際合約價格(CP) 較上（8）月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤調漲0.4元；惟今年1至9月累計每公斤已調降9元，即20公斤裝的桶裝瓦斯每桶便宜180元。

(工商)