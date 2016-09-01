中華男足戰日大學隊 上半場0比0
中華男足今天在台北田徑場與日本大學選拔隊進行友誼賽，由22歲生日壽星「大頭」邱育宏先發把關，總教練今井敏明推出4-1-4-1陣型，先發11人有7名來自台灣電力，傷癒復出的台灣體大前鋒李茂出任單箭頭。中華隊上半場曾由曾志偉破門，但被裁判吹判手球，進球不算，半場結束雙方戰成0比0。
中華隊中場由左至右分別是曾志偉、林建勛、林昌倫與隊長陳毅維，嚴和生擔任墮後中場，後衛從左至右為李健良、王冠儒、李凱傑、林約翰。與3天前的對戰陣容相較，中華隊排出完全不同的先發11人。
日本隊的先發11人只有隊長重廣卓也相同，首戰攻擊發電機松田天馬趕赴首爾比賽，先行離台，不過就讀順天堂大學一年級的前鋒旗手怜央與美日混血前鋒傑曼良組成犀利的雙箭頭，仍持續挑戰中華隊大門。
(中時電子報)
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