《屍速》刷新星國韓影紀錄 台首日預售破8成

孔劉與馬東石在《屍速列車》中有精彩演出。(車庫娛樂提供)

韓國電影《屍速列車》亞洲各國上映後，陸續傳出捷報。新加坡8月4日上映，首周票房就有40萬美金。加上第二周貢獻的62萬美金，總票房已經打破2007年金亞中主演的《醜女大翻身》72萬7000美金紀錄，成為新加坡影史上第一部賣破百萬美金的韓國電影。

《屍速》目前在香港上映5天，也已突破2千萬港幣票房。韓國同樣持續更新紀錄，已經打敗《海雲台》躍居影史最賣第12名。《屍速列車》2日將在台上映，首日晚間熱門時段網路預售票也已售出八成，4DX版本也同樣熱銷，票房刷新在台韓片的紀錄相信指日可待。

《屍速列車》故事描述自私冷酷的基金經理人碩宇送女兒到釜山找媽媽，同日清晨首爾早已淪陷於原因不明的殭屍疫情之中，他們所搭上的韓國高鐵KTX是逃出地獄的最後希望，沒想到卻有一名感染者混入車廂，極速442公里的高鐵求生之戰就此揭開序幕。

(中時)