金門中秋博狀元餅 莒光湖畔「開賭」
「2016金門中秋博狀元餅」活動今（1）日熱鬧登場，今年特別規畫觀光客入境和景點體驗，預估將有16萬人次試「手氣」，體驗公開「聚賭」的樂趣。
金門旅行商業同業公會今天下午在風光明媚的莒光湖畔「開賭」，近300位來自大陸泉州、廈門的遊客進場擲骰子，體驗這項在閩南一帶流傳300餘年，寓教於樂及激勵向上的民俗活動，場面十分熱鬧。
今年為期18天的博餅活動期間，特別規畫團體旅客體驗，除以往就受到歡迎的「機場入境管制處」博餅體驗，讓旅客在入境馬上感受金門中秋博狀元餅活動的歡樂氛圍外，還特別在「水頭碼頭」增設入境迎賓禮博餅體驗，讓兩岸和世界各地旅客都能分享博狀元餅的樂趣。
此外，遊客也可透過旅行社、民宿及旅館，提前5天向金門縣旅行商業同業公會報名，參加在尚義機場、水頭碼頭、莒光公園體驗博餅活動及莒光公園的團體博餅PK賽，讓自己留下不一樣的金門回憶。報名專線:082-373858。
縣府觀光處也表示，自即日起至9月18日止，只要加入「樂遊金門」Facebook粉絲團，並在活動頁面，留言那些牌面是狀元，就有機會獲得雙人房住宿卷（2名）、金門鋼刀系列料理剪刀（2名）、可愛小鱟娃娃一對（5名）等多樣獎品。
縣府另推出「粉絲相揪來博餅」網路活動，也有機會拿到多樣好禮，詳情可上活動網站及樂遊金門Facebook粉絲團查詢。
(中時)
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