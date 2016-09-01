教育部長會勘台中東亞青奧賽事場地

教育部長潘文忠（左二）和市長林佳龍1日會勘東亞青奧賽事場地，希望中央結合地方力量辦好比賽。（盧金足攝）

市長林佳龍今天（1日）在行政院會表示，台中市將舉辦2019東亞青年運動會，這是台灣首次舉辦奧林匹克體系的國際性綜合運動會，他建請行政院成立指導委員會，將指導層級提升至院級程度。下午教育部長潘文忠也到台體大會勘，潘強調，中央將與地方合作，提早作好準備，林佳龍盼再接再厲爭取2026亞運在台中舉辦。

潘文忠、林佳龍等人今天在國立台灣體育運動大學林華韋陪同下，勘查2019東亞青奧台體大賽事場地。

「東亞青奧屬於奧運層級，場地要求高規格標準！」潘文忠表示，東亞奧林匹克委員會將派員來台了解場地現況，在行政院核定計畫內，讓各項行政工作盡速展開，全力提供各國選手最好的場地，透過賽事，讓世界看到台中，也看到台灣。

林佳龍說，2019東亞青奧是我國首次舉辦奧運體系的國際賽會，教育部及市府都很重視，相關工程預計於2017年起陸續進行，整建修繕後不僅提供參賽選手優良的軟、硬體設施，也提供市民煥然一新的運動空間。

林華韋指出，台體大田徑場及體育館將分別作為田徑及室內5人制足球的比賽場地，體操館規畫為熱身場地與媒體中心，預計2019年前如期完成新整建作業。

東亞青奧主題訂為「Young & Green」，東亞青運籌委會總顧問陳全壽表示，已爭取輕艇與自行車納入競賽項目，符合未來無汙染交通工具環保趨勢。

(中時)