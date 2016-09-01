大馬出現首宗茲卡病毒確診病例

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(中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電)馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉(Subra Maniam)證實，大馬目前確實發現一宗茲卡確診病例。

他召開緊急記者會表示，由於茲卡病毒傳播快速，衛生部相關單位已迅速加強撲滅黑斑蚊的防範工作，尤其是在新加坡對岸的柔佛和雪蘭莪州。

他說，大馬有20萬人在新加坡工作，其中有5人確定感染茲卡病毒，但是大馬政府暫時不會發出旅遊警告，只會加強防範措施，並呼籲人民現階段應避免前往新加坡旅遊。

蘇巴馬廉提醒，若有民眾曾前往茲卡病毒疫區，回國後7天內發生類似症狀，應立即求診。1050901

(中央社)