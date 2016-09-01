高鐵烏日站快閃 陸軍儀隊表演超吸睛
陸軍第十軍團指揮部今天下午在高鐵台中烏日站舉辦「疾風快閃」活動，陸軍儀隊以整齊劃一的步伐，進入售票大廳進行「駐防動作」的操槍表演，吸引來往旅客駐足觀賞。
活動一開始，由陸軍樂隊一名小號手進入高鐵站售票大廳，站定位後吹奏集結號，同時另一名鼓手敲鼓，藉此吸引民眾注意。
緊接著，陸軍儀隊以整齊劃一的步伐，進入售票大廳進行「駐防動作」的操槍表演。表演結束時，高鐵烏日站廣播感謝陸軍第十軍團的表演並預祝軍人節快樂。
表演過程中，許多旅客停下腳步觀賞陸軍儀隊的操槍表演，紛紛拿出手機、相機猛按快門，並直呼「真是太幸運了！」
陸軍第十軍團表示，此次活動結合「九三軍人節」系列活動，希望藉此拉近與民眾的距離，同時也期盼建立國軍優質形象。1050901
(中央社)
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