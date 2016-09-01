醫師納勞基法 政院：108年9月1日上路

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行政院施政報告今天指出，民國108年9月1日正式將醫師全面納入勞動基準法適用範圍。

立法院將於13日開議，行政院施政報告今天送抵立法院。報告指出，為使醫師勞動權益保障法制化，將在維護民眾就醫權益保障、確保醫療體系健全發展的原則下，規劃107年9月1日前完成相關法規命令，隔年9月1日正式將醫師全面納入勞基法適用範圍。

報告表示，工時依照勞基法第84條之1議定，依專科特定，與勞動部訂定工時審核參考指引，由勞雇雙方約定後送地方勞動主管機關核備。1050901

(中央社)