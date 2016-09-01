基隆老大公廟關龕門 好兄弟收假

基隆開基老大公廟今天下午舉行關龕門儀式，晚間6時時辰一到，由鄭姓宗親會主委鄭錦洲關閉龕門，結束1個月的供奉，請好兄弟回到冥間。

在道長帶領下，老大公廟下午5時多開始淨壇，接續行上香禮、獻花、獻果、獻財帛、獻五味，並宣讀疏文；所有儀式完成後，由主祭者及所有與祭者行一同行三鞠躬禮。

接著由廟方將裝有鑰匙的錦盒交給基隆市長林右昌，再由林右昌轉交鄭錦洲取出龕門鑰匙，並記錄下時辰和姓名，隨後在禮生帶領下，由林右昌、宋瑋莉及立法委員蔡適應陪同鄭錦洲，準時在晚間6時關閉龕門，最後再把鑰匙交給廟方保管。

老大公廟秘書許國春表示，基隆比較有人情味，比其他地方晚一天，也就是在農曆8月1日晚間6時關閉龕門，讓好兄弟延後一天「收假」，且關龕門時間不可提早，以免好兄弟回不了家。

鄭錦洲等人隨後將驅車前往慶安宮，參加交接手爐儀式，在慶安宮主委童永的監交下，由鄭錦洲將手爐交接給明年輪值主普的何藍韓宗親會主任委員藍德俊，同時象徵中元祭圓滿落幕。1050901

(中央社)