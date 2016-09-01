大學生休學追夢 就讀北市影視音學校

台北市長柯文哲上任後推動的影視音實驗學校今天開學，學生畢業後等同高中學力，不過即將就讀大二的康姓女學生，為一圓當電影剪輯師的夢想，休學來影視音學校就讀。

台北市文化局與台北市文化基金會合辦的「台北市影視音實驗教育機構」（Taipei Media School，TMS）位於寶藏巖聚落，由文基會董事長小野擔任校長，是台北市第一所非學校形態的實驗教育機構，也是全國第一所技術形態的實驗教育機構。

文化局表示，該校目的在培育高中階段的影視音幕後專業人才，學制與高中職同為3年，但一年分為4個學季，學雜費扣除補助後，半年（2學季）約新台幣6萬多元。由於寶藏巖聚落具文化資產身分，校園沒有圍牆，也沒有制式的教室，校舍皆是修繕當地民房而成。

在課程方面，影視音實驗教育機構籌備處主任陳怡光說，該校通識課程為文學、表演、社會、英文和音樂等5科，另有燈光、攝影、音響、電視、電影、新媒體等專業課程，重視學生的實作及外語溝通能力，聘請專任的外籍老師開設英語和音樂課程。

陳怡光表示，學校也認為有好的體能，才能自由執行各種創意，因為寶藏巖聚落沒有操場或體育館，學校請來健身教練，每天上午都要上半小時的體適能課。

文化局說，影視音學校招生對象是國中畢業或具同等學力者，不限年齡，招生採用書面審查和面談，沒有紙筆考試，也不採計會考成績，畢業後教育局將核發證明，具高中同等學力，可報考大學。

影視音學校6月開放報名後，共有135人報名，首屆招收3班41位學生，學生來源包括應屆國中畢業生、高中學生轉降，還有一名已就讀大學一年級的學生休學就讀，學生年紀為15歲至19歲間。

今年19歲的康姓女學生正是從大學休學前來就讀者，她說，上大學後的某次課堂上，老師要求他們用拍片完成作業，她突然發現自己對這方面很有興趣，希望未來能當電影剪輯師，因此決定休學來就讀。

康姓女學生表示，一開始父母認為她都要念大二了，很反對她來就讀等於類似高職的影視音學校，她花了2週才說服父母。她說，若沒念大學、沒上到那堂課，她也不會發現自己的興趣，「命中註定要我繞一圈」。

今年15歲的黃姓女學生則說，會來就讀，一方面是因為影視音是她喜歡的領域，一方面也是因為不喜歡唸書，原本想去上高職，卻遲遲無法決定要念什麼科系，姊姊找到這間學校的介紹，家人也都很支持她來就讀。1050901

(中央社)