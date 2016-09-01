傅(山昆)萁：率先發聲 9/3上凱道捍衛尊嚴
花蓮縣長傅(山昆)萁今天表示，願以縣市首長身分，率先為大家發聲，9月3日將帶領縣府同仁上凱道，捍衛軍、公、教、勞的尊嚴，陳情表達心聲。
花蓮縣政府上午在縣府前廣場舉行升旗典禮，傅(山昆)萁宣布青年住宅、日出大道將陸續動工；9月3日將與縣府局處首長齊上凱達格蘭大道，為基層公職人員爭取權益。
傅(山昆)萁表示，未來公職人員所得替代率估計從9成下降至6成，對於現職與退休人員的生活影響極深，全世界沒有一個安定的國家會打擊軍人士氣、瓦解國防、損壞教師尊嚴、詆毀公務人員，讓國家的骨幹、為民服務的基層人員蒙羞。願以縣市首長的身分，率先為大家發聲，爭取應有的權益。
他呼籲，中央儘速調升基本工資，訂定明確勞工分紅制度，擴大台灣整體投資環境，讓企業願意在台灣有更多發展與收益，才是國家當務之急，也是治國之道。
此外，傅(山昆)萁指出，陸客來台人數驟降，嚴重衝擊花蓮觀光和農業發展，縣府責無旁貸，必須鞏固觀光及基層建設。觀光受創，整體的萎縮對地方發展有重大影響；暑假觀光旺季，全力推動大型活動，吸引地方觀光人潮，造福地方產業，將持續努力提升，擺脫後山宿命。1050901
(中央社)
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