台北捷運萬大線施工 土城金城路改道

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台北市政府捷運局辦理捷運萬大－中和－樹林線第一期工程，1日起至106年3月31日止，土城區金城路3段272號起至延吉街口工區，施工路段雙向將維持各2車道供車輛通行。

捷運局呼籲民眾，請用路人提早出門、改道行駛或改搭乘大眾運輸。

新北市政府交通局預估，尖峰時間雙向影響約4700車次，為節省用路人寶貴的時間，建議利用土城區延壽路經莒光路接中和中山路，或延吉街經和城路接連城路469巷往中和中正路。

新北市府交通局長王聲威提醒用路人，中和連城路目前也進行捷運萬大線施工，行經土城及中和施工路段，請依現場施工人員與路口導引牌面配合改道。

施工期間如有任何施工建議事項及問題，駕駛人可聯絡台北市政府捷運工程局東區工程處服務專線，電話（02）26539858。1050901

(中央社)