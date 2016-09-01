土城金城路捷運施工 交通局籲提前出門

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北市捷運局辦理捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）連續壁工程前置作業，9月1日起至明年3月31日止，新增土城區金城路三段272號起至延吉街口工區，施工路段雙向將維持各2車道供車輛通行，新北市交通局呼籲，用路人提早出門、改道行駛或改搭乘大眾運輸。

交通局預估，尖峰時間雙向將影響約4700車次，為節省用路人寶貴時間，建議利用延壽路經莒光路接中和中山路，或延吉街經和城路接連城路469巷往中和中正路。

交通局長王聲威提醒用路人，中和連城路目前也正進行捷運萬大線施工，行經土城及中和施工路段，請依現場施工人員與路口導引牌面配合改道。

(中時)