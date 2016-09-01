陸衛星今發射失敗 火箭殘骸尋獲
1日在山西太原發射的高分10號偵察衛星因火箭故障發射失敗，火箭殘骸於今天中午找到並被軍方回收。
大陸官方微博報導，9月1日，某衛星發射基地所發衛星墜落商洛山陽縣境內，山陽縣公安局經文保中隊陪同發射基地人員，做好衛星殘骸回收工作，攀登山坡，圓滿完成了衛星殘骸回收任務。
經查，1日發射的為高分十號，發射任務失敗。這也是今年大陸衛星發射首次失敗。亦創今年國內及國際航太一大敗筆。
8月10日，太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭成功將高分三號衛星發射升空。這是中國首顆解析度達到1米的C頻段多極化合成孔徑雷達（SAR）成像衛星。在軍事上，高分衛星可監測美軍航母及軍艦。
大陸嶨2010年啟動高分專項工程，積極推進工程建設，衛星資料廣泛應用於抗洪救災、環境保護、國土資源調查與監測等眾多領域。截至2016年7月，高分衛星資料已在18個行業、1800多家單位得到廣泛應用，各行業累計使用資料近600萬景。
高分三號衛星和長征四號丙運載火箭，分別由中國航太科技集團公司所屬中國空間技術研究院、上海航太技術研究院研製。
(中時電子報)
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