通霄警路檢盤查酒駕 意外查獲行動軍火庫

陳姓男子車上搜出毒品、吸食器、手指虎、匕首、武士刀、空氣槍等管制物品，把轎車變成行動軍火庫，讓警方大呼誇張。(江詩筑翻攝)

苗栗縣通霄警分局30日深夜在台一線通霄段執行酒駕路檢時，意外查獲台中市40歲陳姓男子駕駛的轎車內藏有空氣長槍、空氣手槍各1支，匕首、手指虎2只、長短武士刀各1把、鋼珠彈1瓶、二氧化碳鋼瓶1盒和1.06公克安非他命，儼然是一台行動軍火庫，1日訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。

陳男向警方供稱，之前到嘉義出遊時曾被人欺負，因此會在車上準備防身用品，槍枝是在生存遊戲時使用，並無傷人意圖，不過經警方初步測試空氣槍可穿透鋼板，具有殺傷力，而包括長達100公分以上的武士刀、匕首等也都已開鋒，連同手指虎等物品都是管制品。

另外，陳男車內搜出安非他命及吸食器，經驗尿呈現陽性反應，不過陳男並未交代毒品來源，只承認是在台中市沙鹿區跟一名禿頭男子購買。

警方指出，陳男因車上有毒品及刀械，看到路檢時神色慌張，眼尖員警見狀就將陳攔下，除了將陳男移送偵辦，也將擴大追查毒品來源。

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(中時)