酒駕男失控撞死機車婦 找友頂替仍被逮
竹南鎮32歲賴姓男子31日晚間8時許，酒駕行經台一線苑裡國小前路段，在北上車道失控衝撞同向的54歲陳姓女機車騎士，因撞擊力道猛烈，除了將機車拖行40公尺，還波及路旁2輛轎車，賴男因酒駕心虛，找25歲陳姓男子頂替，直到陳女今凌晨傷重不治，陳男驚覺事態嚴重，改口承認頂替，而肇事賴男1日凌晨投案，訊後移送。
警方調查，賴男與友人到苑裡鎮一家KTV歡唱，酒後欲駕車返家，卻失控撞上前方陳女機車，賴男的BMW也衝向路旁民宅，就連停在民宅前的2輛轎車也遭殃。
肇事現場機車零件四散，通霄救難協會到場協助交管，警方封鎖北上車道超過100公尺，進行採證，陳男因女騎士不治身亡擔心扛下過失致死重罪，轉而改口稱「車不是我開的」。
警方查出陳頂替駕駛，並調閱監視器追查，賴男於1日凌晨3時許到派出所投案，距離案發時間已逾7小時，經酒測值仍有0.13毫克，面對警訊時，賴男也向死者家屬道歉，但家屬不願接受，檢警訊後將陳男依偽造文書、賴男以公共危險、過失致死等罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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