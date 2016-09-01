潘彥廷表現亮眼 擔任一軍先發不緊張

統一獅新秀潘彥廷，今首度擔任一軍先發。（周鎮宇攝）

統一獅新秀潘彥廷，上月27日就代打面對猿隊，首次打擊就擊出帶有2分打點打的三壘安打，展現超水準表現，今獅隊與中信交手，潘彥廷獲教練團重任，首度擔任一軍先發，潘彥廷表示，沒什麼特別的感覺，只求盡力表現。

潘彥廷今年第5輪被獅隊選中，不過也隨即升上一軍，連續兩場代打都表現亮眼，留下4打數2安打的精采成績，首度先發上陣，鎮守游擊大關，潘彥廷說，大學時期練習時也守過游擊，不會有太大問題，就是要增加許多實戰經驗，先發目標至少擊出一支安打。

首次先發，潘彥廷坦言不緊張，他說，這次上來加上自己一開始表現不錯，所以有想到可能會有機會擔任先發，也是讓自己試試看，心裡已經做好準備，放輕鬆表現。

連續上場都有精彩表現，潘彥廷謙虛自評，認為自己在選秀後順位才被選到，所以不會有太大的壓力在身上，就是做好本分努力表現，打出成績，把握每一次機會。

(中時電子報)