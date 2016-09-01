新店客運首批低地板公車 加入新北營運

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新店客運首批低地板公車加入新北營運，首批4輛低地板車輛將於9月2日起投入913路線營運。（新北市交通局提供）

新北市政府為推動無障礙乘車、安全舒適性及提升公車服務品質環境，持續鼓勵客運業者加速將車輛汰換為低地板及節能環保公車， 9月起新店客運首度加入低地板車公車服務行列。

交通局表示，新店客運申請913、935、綠8、綠10、綠13、綠15、909等7路線共計40輛汰換為低地板公車，首批4輛低地板車輛將於9月2日起投入913路線營運，後續將配合車輛打造出廠分批上線，將使大新店地區低地板公車服務路網更加健全，民眾可自公車動態資訊系統（http://e-bus.tpc.gov.tw）查詢所欲搭乘路線公車低地板即時線上營運情形。

交通局表示，除新店客運外，已核定台北客運汰換82輛低地板公車，後續仍有新北客運等業者提出申請，預計本年度低地板公車達有1100輛，將提供市民更好的運輸服務。

(中時)