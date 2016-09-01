品保金旅獎，分眾化、主題化成新趨

品保協會今舉辦金質旅遊獎頒獎典禮，3個國民旅遊、4個入境旅遊，以及29個出境旅遊行程得獎。(圖／品保協會)

分眾、主題化與針對特殊興趣設計規畫的赴海外旅行團行程日趨優質化，中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會)今(1)日公布「2016金質旅遊獎」得獎名單並舉行頒獎典禮，除以安排造訪獨特優質景點設計行程得獎，並有針對高爾夫、美食愛好者，以及以穆斯林為主要客源的行程得獎，意味以高檔優質為訴求的旅行團亦開始走向分眾化與主題化。

本屆金質旅遊獎共有84個旅遊行程報名角逐，經過品保協會、觀光局、社會賢達、各國旅遊機構以及產業人士等委員代表，依公平、公開、客觀的評鑑原則，評選內容包含行程特色及創新度、行銷策略及市場分析、交通路線安排、旅館安排、餐食安排、景點安排以及團費合理性等多項細節評比給分，最後選出3個國民旅遊、4個入境旅遊，以及29個出境旅遊行程得獎。

得獎行程中，設計「光與影留戀追逐的金色異域．榮耀鄂圖曼土耳其11日」的華友旅行社，「義大利夏艷之旅。驚豔、美食、藝文13天雙島住宿」的格蘭旅行社，以及威信、皇朝、佳安、國慶、格蘭、樂遊與旗艦等旅行社都是首度得獎。

金質旅遊獎的常勝軍包括有鳳凰、皇家國際運通、晴天與凱立旅行社，本屆仍有行程獲獎。其中鳳凰旅遊集團則有「金鳳凰~桂林．龍脊．三江深度遊六日(高鐵升級版)」、加拿大．洛磯山露易斯湖(兩晚)慢遊10天」與「漫遊斯里蘭卡自然之旅10天」等3條行程得獎。雄獅旅遊則有「玩樂俏江南美食．夜枕烏鎮5日遊」與「南美古國：秘魯！馬丘比丘、亞馬遜、的的喀喀湖、納斯卡線深度探索14日」兩條行程得獎。

品保協會理事長許晉睿表示，經品保協會認證的優質行程，除將提供給旅遊消費者作為出遊首要參考，藉此提升消費者滿意度，同時更希望透過旅遊業界彼此的良性競爭，全面提升旅遊品質，也確保旅遊消費者的權益，進而擴大旅遊消費市場。

本屆金質旅遊獎得獎行程，有的行程強調吃好住好，有的標榜品嚐多樣在地美食文化，有的提供體驗特色旅館，有的主打精緻行程路線，參加業者均用心規畫設計行程，期能以不同消費族群的視角看待旅遊，進而開發設計出精緻並有差異化行程，滿足不同世代的旅遊需求。

(工商)