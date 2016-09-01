行動戶政所新增 便捷服務擴大

哪裡有需要戶政服務的地方，行動戶政所就到那裡，高市各戶政事務所9月起全面提供行動化服務，提供更便捷洽辦戶政業務的管道，行動戶政所實地受理讓市民免奔波方式貼心便民。

民政局長張乃千表示，「行動戶政所」運用筆記型電腦、攜帶式印表機、4G無線網卡等行動載具設備，連結戶政資訊系統，將戶政服務櫃檯「行動化」，定期巡迴距離戶政所較偏遠、高齡化社區及里活動中心，並在報稅、學生貸款期間，進駐稅捐單位及中山大學等學校，同時也駐點醫療院所、健保署高屏業務組、臺灣銀行等，受理戶籍登記、核發戶籍謄本及提供諮詢等服務，主動延伸的貼心便捷服務，拉近了戶政機關與民眾的距離。

高雄市「行動戶政所」第一階段於104年9月22日由鼓山、左營、三民一、三民二、苓雅、前鎮、小港、鳳山一、鳳山二、岡山、梓官及旗山等10個區率先啓動，至105年7月底共受理9808件，倍受市民讚許及肯定。為擴大服務領域，9月起鹽埕等24個戶政所將新增加入行動戶政所行列，便利有效率的行動服務擴及本市各區，服務據點及設置時段可上民政局網站參閱，歡迎市民朋友多加利用。

(中時)