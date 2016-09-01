老人家4症狀 肌少症警訊
老人家不愛運動、肌肉量不足，恐讓身體機能退化更快，醫師提醒，老人家一旦出現手腳無力、走路速度變慢、容易跌倒、東西拿不動等症狀，很可能是「肌少症」警訊。
為慶祝九三軍人節，三軍總醫院院長林石化今天帶領醫療團隊到松山慈祐宮，進行肌少症衛教保健、4大癌症篩檢及健康體重管理等，不少婆婆媽媽趁著初一到廟裡拜拜，順便做健康檢查，共服務203人次。
三總社區醫學部主任高東煒受訪時表示，一旦步入40歲，身體的骨骼肌會慢慢流失，到了60歲以上，四肢就容易出現脂肪高於肌肉量，手腳無力、走路速度變慢、容易跌倒、東西拿不動等「肌少症」症狀，老人家因沒力或擔心跌倒就會更不想動，長期下來恐讓身體功能越來越差。
他說，臨床觀察發現，患有心血管疾病、內分泌疾病、癌症等慢性疾病或是憂鬱、獨居、營養不良、長期臥床的老人家，因身體不舒服不愛活動，肌少症情況更是明顯。
高東煒建議，長輩可多做抗阻力、負重運動，例如拿寶特瓶裝水當啞鈴舉一舉，看電視時腿上綁沙袋抬腿，平時有空也可到公園練練太極拳，都是訓練肌力的好方法。
除了運動量不足，老人家因牙齒咬不動而不愛吃肉，蛋白質不足也是肌少症主因之一，高東煒呼籲，長輩應多吃「瘦肉」補充蛋白質，肥肉、皮、油炸的肉類少吃，如真的咬不動，不妨剁成絞肉或飲用高蛋白奶粉補充。1050901
(中央社)
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