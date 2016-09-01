假造金融卡在越南盜領 俄國3男各判6年

3名俄國人在越南使用假造的金融卡，盜領1萬3400美元（約新台幣42萬5000元），每人被判6年徒刑。其中1名試圖以湯匙和牙刷挖地道越獄，因越獄未遂，多加6個月刑期。

根據法新社，3名男子年齡在30到43歲間，去年10月遭羈押等待審判，其中1人在此期間試圖逃跑。胡志明市官方法律報的網路報告指出，「監獄人員發現，他試圖用牙刷和湯匙在房裡挖個洞」。

3名男子都因假造金融卡在南部胡志明市和慶和省（Khanh-hoa）盜領現金，每個人被判處6年徒刑。而試圖逃獄的男子再多加6個月刑期。

越南「青年報」（Tuoi Tre）網站報導，這3人10月中旬抵達越南，10月27日在慶和省自動櫃員機提領現金被捕。

青年報本週稍早報導，2名土耳其男子涉及類似指控，他們使用130張來自土耳其的假造金融卡，盜領約1萬3400美元，在胡志明市各被判5年徒刑。1050901

(中央社)