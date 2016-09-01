慶祝九三軍人節 陸海空樂儀隊全台快閃

九三軍人節將至，陸海空三軍的樂儀隊今天在台北、板橋、台中和高雄舉辦快閃活動，軍方希望藉由樂儀隊活潑的表演，讓民眾感受到軍人的熱情與工作熱忱，進而給國軍更多肯定。

慶祝九三軍人節，國防部今天下午5時同步在台北火車站、板橋高鐵站地下街、台中烏日高鐵站和高雄大魯閣草衙道舉辦「疾風快閃」活動，分別由空軍樂儀隊、海軍儀隊和國防部示範樂隊、陸軍樂儀隊、海軍陸戰隊樂儀隊快閃，吸引民眾目光。

空軍樂儀隊在台北火車站的快閃表演活動，先由儀隊7人表演駐防交接操槍，表達對先賢先烈的敬意，接著由空軍樂隊鋼管重奏團在4樓吹奏信號曲Fox Fanfare展開歡樂的氣氛，空軍樂隊派出6人在1樓大廳表演打擊秀。

打擊秀後，空軍樂隊派出4個大頭人偶娃娃和17人樂隊，搭配卡通「妖怪手錶」的音樂，用活潑的通俗歌曲拉近和民眾距離；最後再由軍樂隊11人手搖國旗進場，演唱空軍軍歌，最後全體人員高呼「凌雲御風、志在沖天」後退場。

空軍軍樂隊中尉輔導長方棱溶受訪時說，這是空軍樂儀隊第一次參加快閃活動，這個月內練習很多次，大家都很緊張但也很期待，大部分軍人都很努力在工作崗位上，希望透過這個活動讓民眾看到更多軍人的熱情和訓練的成果，希望能帶給大家歡樂，也得到大家肯定。

快閃活動結束後，空軍樂儀隊到台北車站外和由民間業者發起的重機車隊集合，一起到國防部，接受國防部長馮世寬的慰勉。1050901

(中央社)