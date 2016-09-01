何潤東甜吻新娘 向賓客求饒別灌酒

藝人何潤東與圈外女友Peggy今晚在台北舉行婚宴，兩人接受媒體訪問時，何潤東大方甜吻新娘，並向賓客求饒不要灌醉他，想要清醒地記得今天，還笑喊晚上就要生Baby。

何潤東與Peggy愛情長跑9年，3月時已經登記結婚，正式成為夫妻，何潤東今早選擇9時20分吉時，到老婆Peggy家迎娶。何潤東難掩緊張的說，昨天整晚都睡不著，今天一大早就起床，還親自去綁禮車的緞帶。

何潤東早上迎娶的階段都很順利，唯一最難的是在闖關考驗，包括吃芥末大泡芙、生辣椒夾土司等，最後還要接受伴娘團指定的「Beat Box考驗」，何潤東不斷挑戰失敗，還把Beat Box的節奏唱成數來寶，最後在伴男畢國勇的協助下，才順利闖關成功，娶得美嬌娘。

今晚婚禮正式開始前，兩人先接受媒體訪問，何潤東以一身黑色西裝帥氣出席，老婆Peggy則以一襲白色蕾絲長擺禮服亮麗登場，何潤東也大方甜吻老婆，並向賓客求饒不要灌醉他，想要清醒地記得今天。

何潤東還笑喊晚上就要生Baby，並向賓客放話，如果9個月後沒有生出孩子，要找他們負責，逗樂全場。

兩人婚宴的出席藝人名單也相當豪華，包括亞洲各地藝人孫儷、蕭敬騰、徐若瑄、秋瓷炫、李東學、賈靜雯、修杰楷、陳怡蓉、郭品超、陳奕、沈建宏、張勛傑、陳建偉、邵雨薇、周曉涵、唐季禮等30多名，十分有看頭。1050901

(中央社)