佐藤大Nendo設計品 松菸櫥窗展示
日本設計師佐藤大帶領設計團隊Nendo的作品到台灣展出，展場內以柔和的「Tiffany藍」為主色調，將團隊設計的作品以一格一格的展櫃展出，有如「Window shopping」。
1977年出生於加拿大多倫多的佐藤大，10歲回到日本定居，大學選擇進入日本早稻田大學建築系，之後又繼續讀建築研究所，在研究所畢業後，竟意外投入工業設計，還在東京成立Nendo設計事務所。
佐藤大的設計充滿空間感，從他帶領Nendo團隊的設計當中，有別過去的家居設計，像是設計斜的大理石桌子、有如紙片的椅子等。
這次佐藤大受邀來台舉辦「日本nendo設計展in TAIPEI / nendo : looking through the window」展覽，本展為Nendo除了歐洲以外、在亞洲的第一次大型展覽，全台僅此一檔，多達200件的展品，從歐、美、亞洲各地空運抵台。
這次展場特點，Nendo運用松菸古蹟的木框與建築空間，將展品展示成櫥窗的樣貌，每個櫥窗都是獨立的空間，觀展者可以恣意走動觀賞，每個廊道就像是城市中的大街小巷，可以盡情探索nendo的設計魅力。展覽即日起至10月30日在松菸台灣設計館展出。1050901
(中央社)
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