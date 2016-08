佐藤大Nendo設計品 松菸櫥窗展示

日本設計師佐藤大帶領設計團隊Nendo的作品到台灣展出,展場內以柔和的「Tiffany藍」為主色調,將團隊設計的作品以一格一格的展櫃展出,有如「Window shopping」。

1977年出生於加拿大多倫多的佐藤大,10歲回到日本定居,大學選擇進入日本早稻田大學建築系,之後又繼續讀建築研究所,在研究所畢業後,竟意外投入工業設計,還在東京成立Nendo設計事務所。

佐藤大的設計充滿空間感,從他帶領Nendo團隊的設計當中,有別過去的家居設計,像是設計斜的大理石桌子、有如紙片的椅子等。

這次佐藤大受邀來台舉辦「日本nendo設計展in TAIPEI / nendo : looking through the window」展覽,本展為Nendo除了歐洲以外、在亞洲的第一次大型展覽,全台僅此一檔,多達200件的展品,從歐、美、亞洲各地空運抵台。

這次展場特點,Nendo運用松菸古蹟的木框與建築空間,將展品展示成櫥窗的樣貌,每個櫥窗都是獨立的空間,觀展者可以恣意走動觀賞,每個廊道就像是城市中的大街小巷,可以盡情探索nendo的設計魅力。展覽即日起至10月30日在松菸台灣設計館展出。1050901

(中央社)