闖教部遭判拘役 彭宬：行動影響才重要
反課綱青年去年7月闖進教育部，其中3人今天被台北地方法院分別判拘役30日及40日、緩刑2年。其中一位被判刑的彭宬說，他不在乎判決結果，那晚行動的後續影響才是重點。
彭宬去年參與闖進教育部，被依妨害公務提起公訴，他同時也是「佔領教育部」的核心人物。今年政黨輪替後，成功當選教育部課審會學生代表，將參與體制內的課綱審議。
彭宬今天得知台北地方法院判決後受訪表示，他自己不在乎判決結果，「那夜行動影響到後續課綱審議作業，這才是比較重要的。」
但彭宬也為其中被判刑蔡同學抱不平，他認為，蔡當下是被教育部的教官單方面推擠，判決刑度卻和其他人一樣，「大家覺得不服氣。」
至於後續要不要上訴？彭宬說，還會跟其他伙伴、律師討論。媒體追問如果不上訴，是否願意到教育部勞動服務？彭宬回答說，如果要勞動服務，最想去國家教育研究院和國民及學期教育署，希望能多瞭解一些公務機關的運作，會是一個不錯的機會。
彭宬從桃園市永豐高中畢業，目前正準備重考大學。1050901
(中央社)
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