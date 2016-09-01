紐西蘭寶可夢玩家夜間抓寶 竟逮到竊賊
智慧型手機遊戲「精靈寶可夢GO」（Pokemon GO）紐西蘭玩家這回抓到的不只是「寶」，而是砸破車窗的竊賊，並將他交給警方。
路透社報導，紐西蘭警方說，這群年輕人昨晚在北島的納皮爾（Napier）捕捉虛擬卡通怪獸時，聽見汽車警報大響，還看見1名戴著面具的男子跑了過去。
警方在聲明中說，「他們沒用寶貝球捉住他，而是在警方抵達前緊緊抓住他」；寶貝球指的是用來捕捉神奇寶貝的工具，神奇寶貝出現在教堂和知名地標等人群聚集處。
警方說，被捕的28歲男子7日將為竊盜罪嫌出庭。
納皮爾警方也提醒玩家，注意自身安全至關重要。
資深警官蘇瑟蘭（David Sutherland）說：「在這起案件中，捕捉神奇寶貝不僅對玩家有好處，也對警方有利，但我們不希望任何好心人受傷。」（譯者：中央社劉文瑜）1050901
(中央社)
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