7000大軍壓境 菲南反恐決戰在即
菲南反恐決戰一觸即發！菲律賓軍方目前部署多達7000精兵在南部蘇祿島，這是近年來軍方反恐戰動員人數最多的一次，準備一舉剿滅綁架殺人無數的「阿布沙伊夫」恐怖組織。
菲軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今天說，第63步兵營的士兵已於昨天抵達蘇祿島（Sulu），「島上士兵人數現為6500至7000人，部隊還將繼續源源而至。」
阿雷巴洛表示，這是政府軍近年來打擊阿布沙伊夫戰鬥，動員人數最多的一次。
菲律賓海軍已出動軍艦封鎖蘇祿島週邊海域，斷絕阿布沙伊夫補充彈藥及糧食的路線。此外，空軍也派遣戰鬥直升機配合砲兵，攻擊阿布沙伊夫營地。
阿雷巴洛說，7000大軍將會圍剿為數大約480人的阿布沙伊夫組織，「我們有足夠兵力完成總統交代的任務」。
成立於1990年代，阿布沙伊夫早年不時在都會區發動恐怖攻擊，近年來改以綁架勒贖為主要犯案手段。政府軍掃蕩多年無法奏效，坊間盛傳，駐紮當地的司令官、地方官員與阿布沙伊夫勾結，瓜分贖金。
近月來，阿布沙伊夫不斷跨海綁架馬來西亞人及印尼人，並且接連斬首了2名加拿大籍人質以及1名菲律賓籍人質，新任總統杜特蒂極為憤怒，下令全力清剿這個恐怖組織。
菲國軍方上週即已對阿布沙伊夫展開攻勢，在數場激烈戰鬥中擊斃對方約24人，但己方也折損15人，其中部分陣亡士兵據報遭到斬首。
軍方檢討發現，士兵的傷亡多來自於阿布沙伊夫突襲時的首波火力，加上蘇祿省叢林茂密，部隊從山下往上攻，戰鬥上也處於不利地位。
一名要求不透露身分的軍官表示，「部隊士氣高昂，我們擁有海、空支援，阿布沙伊夫一直避免正面交鋒，但我們會包圍他們，決戰就要登場。」1050901
(中央社)
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