澎湖民眾贈復康巴士給縣府
澎湖西嶼在地的胡志郎、胡黃金子、黃朝陽、胡艷秋等人，為紀念長輩，今天聯合捐贈1部復康巴士給澎湖縣政府，縣長陳光復代表受贈並致贈感謝狀，未來加入身心障礙者交通運輸服務行列。
澎湖西嶼在地的胡志郎等多位鄉親，今天是第3次捐贈復康巴士，前2次分別捐贈台灣其他縣市，未來行有餘力，仍將繼續捐贈行善，服務弱勢，回饋社會。
胡志郎、胡黃金子、黃朝陽、胡艷秋等人下午在縣長室舉行捐贈儀式，對於胡志郎家族的熱心捐助，陳光復代表縣民表達感謝，期盼藉以拋磚引玉，呼籲更多有愛心的個人或團體，踴躍投入公益助人行列。
陳光復表示，縣府自97年起辦理身心障礙者復康巴士交通服務，從最初開辦的2部車輛，到今年已將達到14部，但車輛多為老舊，已達汰舊換新必要，除積極爭取中央公益彩券回饋金專案補助外，感謝胡氏家族慷慨解囊，對提升身障者生活品質，有很大幫助。1050901
(中央社)
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