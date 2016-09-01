觀光新南向 有條件免簽增緬寮柬3國
行政院施政報告指出，為推動觀光「新南向政策」，自今天起增列緬甸、寮國及柬埔寨為「有條件式免簽」適用國家，加上原有的印度、印尼、菲律賓及越南，共計將有7國人士適用。
立法院長蘇嘉全日前邀朝野立法院黨團協商簽署協商結論，9月13日開議，邀行政院長林全率各部會首長列席施政報告並備質詢。
根據已送抵立法院的行政院施政報告指出，為推動觀光「新南向政策」，開拓東協及印度等新興市場，也擴大電子簽證適用國家，自今天起，10年內曾持美、加、英、日、澳、紐、歐盟申根及韓國等指定國家簽證之印尼、越南、菲律賓、印度、緬甸、柬埔寨及寮國旅客，得先上網登錄取得憑證後，免簽入境台灣。
為爭取更多國家提升對國人之簽證待遇，行政院正研商簡化外人來台簽證規定，其中自今天起，推動放寬東南亞國家人士來台簽證措施。
行政院表示，放寬「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」(有條件式免簽)適用對象及條件，增列緬甸、寮國及柬埔寨為適用國家，加上原有的印度、印尼、菲律賓及越南，共計將有7國人士適用該系統。
行政院也指出，將擴大「東南亞國家優質團客簽證便捷措施」(觀宏專案)之適用國家，增列緬甸、寮國及柬埔寨3國，並採網路方式申辦電子簽證，而適用國家也從原本的印度、印尼、菲律賓及越南，增加為7國。
而根據送抵立法院的106年度中央政府總預算指出，推動以人為本的新南向政策，將強化與東協及南亞等各領域的雙向交流互動，提升台灣在區域重要性，106年度新南向政策經費編列新台幣21.1億元。1050901
(中央社)
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